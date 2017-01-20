Сегодня в США инаугурация президента Трампа

- 20.01.2017 09:58
Сегодня в США инаугурация президента Трампа

В пятницу, 20 января, в США новоизбранный президент Дональд Трамп принесет присягу и станет в официальном порядке 45-м президентом США. Утром пятницы Трамп прибудет в Епископальную церковь Святого Иоанна на службу. 

После этого Трамп должен посетить экс-президента Обаму и его супругу за утренним чаем. Затем последует выступление с торжественной присягой и инаугурационной речью. Согласно Конституции США, глава Верховного суда должен принять присягу нового президента.

Новый вице-президент США Майк Пенс рассказал о подготовке к торжественным мероприятиям. По его словам, уже в первый день новое руководство должно продемонстрировать американскому народу о своей готовности.

Отметим, что часть торжественных мероприятий состоялась еще вчера, 19 января. Трамп с Пенсом побывали на Арлингтонском национальном кладбище и приняли участие в церемонии возложения венка на могилы погибших американских солдат. На это мероприятие могли попасть исключительно члены семей первых лиц, представители администрации страны, а также специально аккредитованных СМИ. Также в четверг Дональд Трамп с супругой Меланией вечером прибыли в центр Вашингтона на инаугурационный концерт. Президент отдал памятнику честь и отправился за специальную стеклянную ограду смотреть концерт вместе с другими зрителями.

До 900 тысяч американцев прибудут в Вашингтон, чтобы посмотреть инаугурацию нового президента своими глазами. В этот же день запланированы различные акции протеста, которые организовывают противники избрания Трампа. Инаугурацию также бойкотирует более 50 конгрессменов от Демократической партии.

 

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