В Украине продолжаются холода- 20.01.2017 09:17
В пятницу, 20 декабря, в большей части Украины ожидается погода без осадков. Дневная температура составит от -1 до -5.
Украинский гидрометцентр при ГСЧС Украины отмечает, что на востоке страны предполагаются осадки в виде снега. В особенности, осадки прогнозируются в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Температура воздуха днем ожидается в пределах -2... -4 градусов.
Что касается южных регионов, то здесь температура воздуха в дневное время составит -1... -4, осадков не ожидается, как и в других областях.
В пределах 1-4 градусов ниже нуля также ожидается температура в других областях. В центре возможно снижение температуры до -5. В столице также без осадков. Днем температура будет колебаться в пределах -1... -3, и ночью показатели температуры составят -7... -9.
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