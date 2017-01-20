



В Украине продолжаются холода - 20.01.2017 09:17

В пятницу, 20 декабря, в большей части Украины ожидается погода без осадков. Дневная температура составит от -1 до -5.

Украинский гидрометцентр при ГСЧС Украины отмечает, что на востоке страны предполагаются осадки в виде снега. В особенности, осадки прогнозируются в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Температура воздуха днем ожидается в пределах -2... -4 градусов.

Что касается южных регионов, то здесь температура воздуха в дневное время составит -1... -4, осадков не ожидается, как и в других областях.

В пределах 1-4 градусов ниже нуля также ожидается температура в других областях. В центре возможно снижение температуры до -5. В столице также без осадков. Днем температура будет колебаться в пределах -1... -3, и ночью показатели температуры составят -7... -9.

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