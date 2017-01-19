



Интерпол разыскивает более полутора тысяч украинцев - 19.01.2017 14:54

Около 1700 украинских граждан находятся в международном розыске Интерпола.

Такие цифры озвучил Василий Неволя, который возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола в Украине, в ходе брифинга в по телефонной линии.

В общей сложности, в розыске Интерпола числится 1763 украинца. Причины, по кооторым Интерпол разыскивает граждан Украины, различны - совершение преступлений, краж, грабежей. Преимущественно речь идет о преступлениях, связанных с имуществом.

Неволя отметил, что процедура объвления в международный розыск должна быть усовершенствована. Это необходимо для того, чтобы под сложный механизм не попадали распространенные преступления.

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