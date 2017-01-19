В Германии можно записаться на пивную йогу- 19.01.2017 14:07
В Берлине двое учителей йоги решила совместить приятное с полезным, создав так называемые курсы BierYoga. Теперь клиенты Джулы и Эмили могут перед началом занятий выпить немного пива, а бутылку от напитка вполне можно использовать и во время занятий.
Организаторы курсов пивной йоги отмечают, что идея создать курс пивных упражнений по йоге пришла к ним после того, как они впервые увидели на музыкальном фестивале Burning Man, как после нескольких стаканчиков пенного напитка люди приступили к занятиям йогой.
При этом, учителя йоги полагают, что возбуждение, которое приносит употребление пива, можно отлично использовать в выполнении упраждений, поскольку все получается гораздо бодрее и веселее. Также, по словам организаторов, составляющие занятий - йога и пиво - это две практики, которые имеют многовековую традицию.
Стоит отметить, что BierYoga на сегодняшний день получила широкое распространение и в Австралии.
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