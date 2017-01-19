



Порошенко в Давосе: основные тезисы - 19.01.2017 13:18

Президент Украины Петр Порошенко выступил на экономическом форуме в Давосе. Порошенко призвал мир противостоять кибер-агрессии России. По его словам, россияская пропаганда является ничем иным, как элементом масштабной кибер-войны, иниированной Россией, которую она ведет в разных уголках по всему миру.

Не преминул президент Украины высказать свое мнение о курсе, избранном новым президентом США Дональдом Трампом. Трам отметил, что будет придерживаться взятых обязательств, однако направленность на улучшение отношений США с Россией настораживает.

Порошенко также выразил убежденность, что нарушения международного законодательства будут доказаны, и Крым снова вернется в состав Украины. Президент Украины также напомнил о том, что в Международный суд ООН были направлены очередные иски против РФ о дискриминации и поддержке терроризма.

В вопросах, связанных с НАТО, Порошенко высказался с бользу Североатлантического блока, поскольку это является, по его словам, вопросом безопасности. НАТО необходимо действовать эффективно, чтобы принудить Россию остановиться.

Президент Украины также поднял вопрос введения безвизового режима с ЕС, отметив, что это является прямой обязанностью Евросоюза. Сейчас речь идет о нескольких неделях, в течение которых будут завершены все вопросы с документами, и стартует сам процесс запуска безвиза. Со своей стороны официальный Киев выполнил все условия.

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