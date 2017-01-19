



В Черторые от гриппа снова гибнут лебеди - 19.01.2017 12:43

В селе Черторыя Кицманского района Черновицкой области было решено продлить карантин. Дело в том, что на местных водоемах снова были зафиксированы случаи гибели лебедй от птичьего гриппа., как сообщают в управлении Госпотребслужбы в области.

Специалисты управления отмечают, что одна птица погибла 17 января, а на следующий день погибло еще два лебедя. В связи с этим, было решено продлить до 1 февраля карантин.

Согласно информации ветеринаров, в результате высокопатогенного птичьего гриппа погибло 47 лебедей.

К сожалению, ни в Черновицкой области, ни в Украине в целом нет вакцины от птичьего гриппа, потому здоровым лебедям прививки не делали.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини