В Черторые от гриппа снова гибнут лебеди- 19.01.2017 12:43
В селе Черторыя Кицманского района Черновицкой области было решено продлить карантин. Дело в том, что на местных водоемах снова были зафиксированы случаи гибели лебедй от птичьего гриппа., как сообщают в управлении Госпотребслужбы в области.
Специалисты управления отмечают, что одна птица погибла 17 января, а на следующий день погибло еще два лебедя. В связи с этим, было решено продлить до 1 февраля карантин.
Согласно информации ветеринаров, в результате высокопатогенного птичьего гриппа погибло 47 лебедей.
К сожалению, ни в Черновицкой области, ни в Украине в целом нет вакцины от птичьего гриппа, потому здоровым лебедям прививки не делали.
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