В Китае создана сверхпрочная бумага

- 19.01.2017 12:05
В Китае создана сверхпрочная бумага

В Китае ученые создали уникальный материал, который не имеет ни единого аналога. Речь идет о бумаге, которая демонстрирует потрясающую стойкость к воздейстию воды и огня.

Группа китайских ученых, которых возглавил профессор Чжу Инцзе из Шанхайского института керамики при Китайской академии наук, создала необычную бумагу. На данное изобретение разработчики уже направили запрос на получения патента.

Бумага изготовлена из неорганического материала и отличается высокими показателями прочности и эластичности. Даже в экстремальных условиях материал не подвержен механическим повреждениям. Бумага не боится высоких температур и стойко может выдержать воздействие до 200 градусов по Цельсию.

Что касается контакта с водой, то дае при наличии механических повреждений материал обладает водооталкивающими свойствами. При контактах с другими жидкостями, к примеру, соком, молоком, чаем или кофе, на чудо-бумаге также не остается никаких следов.

Исследователи отмечают, что новый материал может быть успешно использован в различных аспектах. К примеру, из него можно изготавливать договечные постеры для биллбордов, или пакеты для хранения документов и других ценных бумаг.

 

Платиновая Буковина

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