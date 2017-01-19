Джамала рассказала о предстоящей свадьбе

- 19.01.2017 10:46
Джамала рассказала о предстоящей свадьбе

Победительница международного конкурса Евровидение-2016 в Стокгольме, украинская певица Джамала поделилась новостями о своей личной жизни, и раскрыла некоторые подробности о том, какой будет ее свадьба.

Как мы знаем, Джамала помолвилась со своим избранником Бекиром Сулеймановым, и теперь речь идет об активной подгоовке к свадебному торжеству.

Артистка отметила, что свадьба продет по крымскотатарским традициям, но в то же время, она будет веселой и современной. Джамала заметила, что все присутствующие на свадьбе почувствуют красоту восточных свадеб, даже если до этого на подобных событиях не присутствовали. Свадьба будет сочетать в себе традиционноую музыку, обычаи и традиции крымскотатарского народа, уникальный дух, и восточную кухню.

Джамала также сообщила, что у них с будущим мужем в Киеве уже есть квартира, в которой сейчас проводится ремонт. По словам певицы, этим процессом руководит Бекир, который гораздо лучше разбирается в сроках и цифрах.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Джамала подготовка к Свадьбе, Джамала и Бекир Сулейманов

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