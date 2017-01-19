



ВМС проводят военные учение в южных областях Украины - 19.01.2017 09:57

19 января на территории Одесской и Николаевской областей стартуют военные учения, которые продлятся в течение двух недель. Информция об этом была опубликовна в Facebook на странице Военно-морских сил Украины.

В указанных областях будут осущетсляться перемещения колонн военной техники, на пути движения будут разворачиваться блокпосты, такде ожидаются другие мероприятия.

В сообщении ВМС Украины просят отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть из-за запланированных учений, с пониманием. Также ВМС призвали сохранять спокойствие и не создавать подразделениям трудности в выполнении поставленных перед ними задач.

Напомним, на территории Херсонской области в январе также были провдены ракетные учения подразделений противовоздушной обороны. В декабре 2016 года на Прикарпатье воины также прошли учения, направленные на отработку отражения водзушных атак.

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