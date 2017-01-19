Австрия профинансирует ряд проектов на Буковине- 19.01.2017 09:37
На финансирование проектов в Черновицкой и Одесской областях, направленных на улучшение кажества жизни в данных регионах, Агентство развития Австрии намерено выделить 500 тысяч евро.
Соответствующую информацию озвучили в Программе развития ООН.
Представители Агентства отмечают, что проекты, в которые они намерены вложить деньги, направлены на помощь незащищенным слоям населения. Поддержка будет касаеться небольших проектов, которые подразумевают, в частности, обновление детсадов, школ, а также других учреждений, где содержатся люди с инвалидностью и пожилые люди.
Среди всего прочего, проект финансирования предусматривает поддержку в виде грантов для создания сельскохозяйственных кооперативов, а также развитие мелого бизнеса для женщин и представителей уязвимых слоев населения.
Финансирование 50% затрат будет осуществляться за счет Агентства развития Австрии, из расчета не более 6,5 тысяч евро на один проект.Из местных бюджетов будет выделяться 45%, и 5% должны будут иметь организации-бенефициары, то есть, те, на кого эти проекты расчитаны.
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