Доисторические люди любили коллекционировать- 18.01.2017 16:54
Безусловно, у неандертальцев было время, свободное от борьбы за выживание и охоты. Как установили ученые, им не были чужды занятия хобби, а именно - коллекционирование уникальных камней.
Такой вывод сделала команда международных ученых, обнаруживших в горной местности Хорватии известковые камни, которые не являются типичными для указанной местности.
Исследователь из Университета Канзаса в Лоуренсе Дэвид Фрейер отметил, что неандертальцы не могли быть настолько развиты, чтобы иметь какие-либо эстетические чувства. Однако исследования одной из пещер показали обратное. Ее жители собирали и коллекционировали камни, когти орлов, из которых делали ожерелья. В других местах были обнаружены другие коллекционные предметы - раковины со следами краски на них.
На стоянках неандертальских людей ученые обнаружили различные коллекции - необычные когти, камни, раковины, украшения, коллекции черепашек и многе другое.
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