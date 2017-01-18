ВР учредила День украинского добровольца

- 18.01.2017 16:33
ВР учредила День украинского добровольца

День украинского добровольца был утвержден Верховной Радой. Соответствующее постановление было принято парламентом, за которое проголосовал 231 нардеп.

Этот праздник отныне будет отмечаться ежегодно 14 марта.

Народные депутаты с Львовской области стали инициаторами законопроекта, среди которых - представители Народного фронта Михаил Бондар, Николай Величкович, Андрей Левус, Андрей Антонищак из Блока Петра Порошенко, а также внефракционные Богдан Матковский и Андрей Парубий.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что принятие проекта позволит достойно оценить участие добровольцев, а также членов добровольческих формирований и батальонов в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. 

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Ключові слова: День украинского добровольца, новый праздник в Украине 14 марта, 14 марта день украинского добровольца

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