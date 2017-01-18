



ВР учредила День украинского добровольца - 18.01.2017 16:33

День украинского добровольца был утвержден Верховной Радой. Соответствующее постановление было принято парламентом, за которое проголосовал 231 нардеп.

Этот праздник отныне будет отмечаться ежегодно 14 марта.

Народные депутаты с Львовской области стали инициаторами законопроекта, среди которых - представители Народного фронта Михаил Бондар, Николай Величкович, Андрей Левус, Андрей Антонищак из Блока Петра Порошенко, а также внефракционные Богдан Матковский и Андрей Парубий.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что принятие проекта позволит достойно оценить участие добровольцев, а также членов добровольческих формирований и батальонов в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

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