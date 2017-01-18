В грузовике-холодильнике обнаружен нелегал из Ирана- 18.01.2017 15:29
Нелегального мигранта из Ирана задержали сотрудники погранслужбы Черновицкой области. Незаконного пассажира обнаружили во время осмотра автомобиля, который вез из Турции в Украину через страны Европы сельскохозяйственную продукцию.
Как отмечает в Государственной пограничной службе Украины, мужчина планировал попасть в Германию, путешествуя в вагоне грузовика-рефрижератора.
Нелегал находился в автомобиле-холодильнике среди ящиков с овощами. Он мог пребывать в рефрижераторе более трех дней, из-за чего мог пострадать от переохлаждения, а последствия могли бы быть печальными.
Незаконным мигрантом оказался гражданин Ирана. Его доставили в пункт временного содержания Черновицкого погранотряда. Мужчине там оказали необходимую медицинскую помощью. Теперь суду предстоит решить, как поступить с мужчиной. Вероятно, он будет отослан назад на родину.
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