



В грузовике-холодильнике обнаружен нелегал из Ирана - 18.01.2017 15:29

Нелегального мигранта из Ирана задержали сотрудники погранслужбы Черновицкой области. Незаконного пассажира обнаружили во время осмотра автомобиля, который вез из Турции в Украину через страны Европы сельскохозяйственную продукцию.

Как отмечает в Государственной пограничной службе Украины, мужчина планировал попасть в Германию, путешествуя в вагоне грузовика-рефрижератора.

Нелегал находился в автомобиле-холодильнике среди ящиков с овощами. Он мог пребывать в рефрижераторе более трех дней, из-за чего мог пострадать от переохлаждения, а последствия могли бы быть печальными.

Незаконным мигрантом оказался гражданин Ирана. Его доставили в пункт временного содержания Черновицкого погранотряда. Мужчине там оказали необходимую медицинскую помощью. Теперь суду предстоит решить, как поступить с мужчиной. Вероятно, он будет отослан назад на родину.

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