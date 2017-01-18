



Экипаж МКС расширят до четырех человек - 18.01.2017 15:23

Состав экипажа на Международной космической станции планируется увеличить, сообщают в Национальном аэрокосмическом агентстве.

Экипаж, отправляемый на МКС, состоит из троих астронавтов. Теперь NASA планирует расширить миссию до 4 лиц, о чем сказано в документе, который был опубликован на сайте Federal Business Opportunities.

Аэрокосмическое агентство намерено заключить с Boeing контракт на доставку экипажа на Международную космическую станцию и обратно с помощью космических кораблей "Союз". Сейчас для доставки космонавтов на МКС это - единственное транпортное средство.



В целом, в NASA планируют доставить в конце 2017 года одного астронавта, а также еще одного - уже весной 2018 года.

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