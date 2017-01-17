



На Буковине определили 33 места для купаний на Крещение - 18.01.2017 13:24

Традиционное освящение воды в реках и водоемах Черновцов и области состоится 19 января, в праздник Крещения. Как отмечают в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, всего на Буковине определили 33 места для крещенских купаний. К дежурству привлечены 88 человек личного состава ГСЧС, а также 14 единиц техники.

Считается, что купание в проруби в освященной воде на Крещение дарит силы и наполняет здоровьем. В связи с этим каждый год количество людей, которые решают окунуться в крещенскую купель, возрастает.

Спасатели напоминают о правилах безопасности в этот день. Окунаться в прорубь рекомендуется только после определенной подготовки, иначе можно нанести здоровью серьезный ущерб. От купания в проруби на Крещение людям с заболеваниями органов дыхания, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, лучше отказаться. Детям лучше не купаться в проруби. Если же ребенок подготовлен и закален, делать это стоит только с разрешения родителей и под их присмотром. Для взрослого здорового человека достаточно окунуться в воду на 10-15 секунду. После этого следует выходить на берег и вытирать тело насухо. После обязательно нужно переодеться в сухую теплую одежду. Ни в коем случае нельзя окунаться в состоянии алкогольного опьянения. После купания можно выпить горячего чаю.

Купание в ледяной воде на Крещение является стрессом для человека, потому подготовка играет очень важную роль в этом вопросе. Организм необходимо закалять заранее, в этом помогут обливания прохладной водой, причем, воду постепенно необходимо охлаждать. При правильной подготовке купание в проруби на Крещение не будет стрессом и принесет организму только пользу.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини