Два города Украины готовы вводить электронный билет- 18.01.2017 12:53
Пилотный проект электронного билета в Украине может быть запущен в двух городах в течение 2-3 месяцев. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Омелян отметил, что пилотный проект может быть запущен в ближайшие несколько месяцев как минимум в двух городах, однако список городов будет расширяться. К слову, максимальную готовность к запуску проекта демонстрируют на сегодняшний день Львов и Днепр. В целом, всего 17 городов также заявили о намерении принять участие в проекте.
В перспективе на будущее, отметил Омелян, - введение единого электронного билета, который будет действовать по всей стране для проезда в общественном транспорте.
Данное решение, подчеркивает министр, не приведет к сокращению рабочих мест. Нааборот, речь идет о создании новой индустрии, применении новых решений технического характера, которые подразумевают, к примеру, установку специальных считывающих устройств, турникетов и прочего.
Напомним, что Верховная Рада во вторник, 17 января, приняла закон №4121, согласно которому предусматривается введение в городском транспорте электронного билета. Автоматизированная система учета оплаты проезда позволит получить массу преимуществ экономического плана. Для оценки реального оборота дережных средств, пассажиропотока, электронный учет в городском транспорте позволит оценить обоснованность тарифов на перевозки или даже обновить автопарк перевозчика. С помощью автоматизированной системы контроль оплаты проезда будет осуществляться удобно, оплатить также можно будет легко и комфортно. Также электронные билеты позволят избежать задержки транспорта на остановках, которые возхникают из-за того, что водителям и кондукторам в транспорте приходится обилечивать пассажиров.
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