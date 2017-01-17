Президент Молдовы готов разорвать ассоциацию с ЕС- 18.01.2017 12:36
Молдова в ближайшее время может расторгнуть Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом заявил новый президент страны Игорь Додон.
Ннапомним, что Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС было подписано правительством страны еще до того, как Додон выиграл президентские выборы.
Стоит отметить, что с подобным заявлением Игорь Додон выступил в Москве на пресс-конференции, в которой он принял участие после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам президента Молдовы, если его партия в парламенте получит большинство, аннулирование Соглашения будет возможным.
Среди заявлений, которые сделал Додон в ходе пресс-конференции - планы на полное восстановление сотрудничества с Россией в экономических аспектах. По его словам, по объемам торговли Евросоюз в отношениях с Молдовой не выполняет своих обещаний.
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