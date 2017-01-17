



Землетрясение в Италии 18 01 2017 - 18.01.2017 12:03

В центральной части Италии утром среды, 18 января, произошло очередное мощное землетрясение. ПОдземные толчки, которые имели место примерно в 9:30, были ощутимы в Риме, а также в Марке и Абруццо.

На настоящий момент о разрушениях и пострадавших в результате данного землетрясения не сообщается.

Сила подземных толчков данного землетрясения составила 5,4 балла по шкале Рихтера. Такие данные приводит система отслеживания землетрясений в режиме реального времени.

Напомним, что в конце 2016 года в Италии случилось довольно сильное землетрясение. Тогда из-за разрушений более 15 тысяч местных жителей оказались без крова.

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