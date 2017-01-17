



В Черновцах во время движения загорелось авто - 18.01.2017 10:40

Как сообщают в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, в областном центре прямо во время движения по дороге загорелся автомобиль.

Отмечается, что происшествие случилось на улице Головной в Черновцах. Возгорание началось в моторном отсеке авто марки Opel Omega.

По имеющейся информации, возгорание спровоцировало короткое замыкание электропроводки автомобиля, которое произошло в двигательном отсеке машины.

Заметив ворзгорание, водитель автомобиля поспешил остановить транспортное средство, и немедленно связался со спасателями по номеру 101. На вызов прибыла команда спасателей, которые оперативно ликвидировали огонь. Сообщается, что пламя повредило капот автомобиля и моторный отсек. В результате происшествия никто не пострадал.

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