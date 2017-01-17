В Черновцах во время движения загорелось авто

- 18.01.2017 10:40
В Черновцах во время движения загорелось авто

Как сообщают в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, в областном центре прямо во время движения по дороге загорелся автомобиль.

Отмечается, что происшествие случилось на улице Головной в Черновцах. Возгорание началось в моторном отсеке авто марки Opel Omega.

По имеющейся информации, возгорание спровоцировало короткое замыкание электропроводки автомобиля, которое произошло в двигательном отсеке машины. 

Заметив ворзгорание, водитель автомобиля поспешил остановить транспортное средство, и немедленно связался со спасателями по номеру 101. На вызов прибыла команда спасателей, которые оперативно ликвидировали огонь. Сообщается, что пламя повредило капот автомобиля и моторный отсек. В результате происшествия никто не пострадал.

Платиновая Буковина

Ключові слова: на ходу загорелся автомобиль черновцы, черновцы загорелся автомобиль на дороге

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковине определили 33 места для купаний на Крещение Традиционное освящение воды в реках и водоемах Черновцов и области состоится 19 января, в праздник Крещения. Как отмечают в пресс-службе
- 18.01.2017 13:24
Два города Украины готовы вводить электронный билет Пилотный проект электронного билета в Украине может быть запущен в двух городах в течение 2-3 месяцев. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир
- 18.01.2017 12:53
Президент Молдовы готов разорвать ассоциацию с ЕС Молдова в ближайшее время может расторгнуть Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом заявил новый президент страны Игорь Додон
- 18.01.2017 12:36
Мероприятия в Черновцах ко Дню Соборности Украины 2017 По случаю празднования Дня Соборности в Черновцах и Черновицкой области 20 января пройдет ряд мероприятий.
- 18.01.2017 12:26
Землетрясение в Италии 18 01 2017 В центральной части Италии утром среды, 18 января, произошло очередное мощное землетрясение. ПОдземные толчки, которые имели место примерно
- 18.01.2017 12:03
Традиции и приметы Второго Святвечера День перед Крещением - 18 января - является особым, как и практически все дни в цикле рождественских праздников. В течение всего дня необходимо поститься
- 18.01.2017 11:24
Доноры крови живут дольше других Доноры крови живут в среднем на 5 лет дольше, как сообщают представители Всемирной организации здравоохранения. Танное мнение разделяют ученые из университета
- 18.01.2017 10:39
Погода в Украине 18 01 2017 На большей части территории Украины в среду, 18 января, будет преобладать туманная погода, видимость будет составлять до 200-500 метров.
- 18.01.2017 09:46
Новым главой ЕП выбран Антонио Таяни Лидер Европейской народной партии, которые являются правоцентристским движением, Антонио Таяни, был избран новым президентом Европарламента. До этого Таяни
- 18.01.2017 09:20
Воздух в Киеве из-за смога проверяют каждый час Киев охватил странный смог, в связи с чем государственная санитарно-эпидемиологическая служба проверяет берет каждый час пробы воздуха на предмет
- 17.01.2017 16:46

Всі новини