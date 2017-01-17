Погода в Украине 18 01 2017- 18.01.2017 09:46
На большей части территории Украины в среду, 18 января, будет преобладать туманная погода, видимость будет составлять до 200-500 метров.
Гидрометцентр информирует, что особенно сложно с видимостью будет прктически везде, за исключением Крыма, Николаевской, Одесской, Запорожской, а также Херсонской областей. Здесь ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-20 метров в секунду.
При этом, на большинстве территорий Украины ожидается в среду, 18 января, штормовое предупреждение.
Температура воздуха в среднем по стране ночью будет на уровне -6... -12 градусов. Местами столбики термометров опустятся до отметки -14. Днем температура составит от -1 до -7, в Крыму будет от 0 до +4.
В столице метеорологи прогнозируют небольшой снег. Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -9, на окраинах города будет от -10 до -13. Днем будет около -3... -5 градусов.
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