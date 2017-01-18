Новым главой ЕП выбран Антонио Таяни- 18.01.2017 09:20
Лидер Европейской народной партии, которые являются правоцентристским движением, Антонио Таяни, был избран новым президентом Европарламента. До этого Таяни занимал пост заместителя председателя Европейской комиссии, а также зампредседателя Европарламента.
Большинство депутатов ЕП поддержало кандидатуру Таяни, а именно - 351 депутат.
Стоит отметить, что по итогам первых трех туров выборов главы ЕП 17 января так и не удалось выбрать нового президента. Однако уже наметились два фаворита из шести кандидатов, и ими оказались Антонио Таяни и Джанни Пителла, кандидат от социалистов. Тем не менее, в голосовании продолжили принимать участие четыре кандидата от более мелких партий.
Напомним, что до этого Европарламент возглавлял Мартин Шульц. Отметим, что выбирается глава ЕП на два с половиной года, что составляет половину срока работы парламента. В действующем парламенте, который был избран 22-25 мая 2014 года, работает 751 депутат, которые представляют страны-члены Европейского Союза.
Новоизбранный глава Европарламента Антонио Таяни провел пресс-конференцию, в ходе которой отметил, то будет представлять на новом посту интересы всех фракций и депутатов. Свою победу он посвятил жертвам итальянского землетрясения, жертвам терроризма, а также тем, кто лишился работы или крова.
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