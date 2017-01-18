



Новым главой ЕП выбран Антонио Таяни - 18.01.2017 09:20

Лидер Европейской народной партии, которые являются правоцентристским движением, Антонио Таяни, был избран новым президентом Европарламента. До этого Таяни занимал пост заместителя председателя Европейской комиссии, а также зампредседателя Европарламента.

Большинство депутатов ЕП поддержало кандидатуру Таяни, а именно - 351 депутат.

Стоит отметить, что по итогам первых трех туров выборов главы ЕП 17 января так и не удалось выбрать нового президента. Однако уже наметились два фаворита из шести кандидатов, и ими оказались Антонио Таяни и Джанни Пителла, кандидат от социалистов. Тем не менее, в голосовании продолжили принимать участие четыре кандидата от более мелких партий.

Напомним, что до этого Европарламент возглавлял Мартин Шульц. Отметим, что выбирается глава ЕП на два с половиной года, что составляет половину срока работы парламента. В действующем парламенте, который был избран 22-25 мая 2014 года, работает 751 депутат, которые представляют страны-члены Европейского Союза.

Новоизбранный глава Европарламента Антонио Таяни провел пресс-конференцию, в ходе которой отметил, то будет представлять на новом посту интересы всех фракций и депутатов. Свою победу он посвятил жертвам итальянского землетрясения, жертвам терроризма, а также тем, кто лишился работы или крова.

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