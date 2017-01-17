



Воздух в Киеве из-за смога проверяют каждый час - 17.01.2017 16:46

Киев охватил странный смог, в связи с чем государственная санитарно-эпидемиологическая служба проверяет берет каждый час пробы воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ.

С таким заявлением выступил Олег Рубан, главный санитарный врач столицы.

Сейчас почти по всей стране растянулся туман, в котором могут присутствовать опасные продукты жизнедеятельности. Они обычно накапливаются в нижних слоях атмосферы, после чего перемещатся в верхние слои. В связи с этим многие киевляне начали жаловаться, к примеру, на запах гари. Сейчас причин для волнения в Киеве нет. Воздух проверяют каждый час.

Отмечается, что в воздухе практически не было зафиксировано превышение максимально допустимых концентраций по серному ангидриту. Еще утром превышение нормы было - примерно в два-три раза, однако такие показатели являются нормальными для мегаполисов. Рубанк подчеркнул, что в современных реалиях смог является проблемой, с которой сталкиваются все крупные города.

При появлении ветра, изменениях температуры смог рассеивается. Согласно прогнозам, столичный смог пропадет примерно через три дня.

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