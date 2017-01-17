Воздух в Киеве из-за смога проверяют каждый час

- 17.01.2017 16:46
Воздух в Киеве из-за смога проверяют каждый час

Киев охватил странный смог, в связи с чем государственная санитарно-эпидемиологическая служба проверяет берет каждый час пробы воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ.

С таким заявлением выступил Олег Рубан, главный санитарный врач столицы.

Сейчас почти по всей стране растянулся туман, в котором могут присутствовать опасные продукты жизнедеятельности. Они обычно накапливаются в нижних слоях атмосферы, после чего перемещатся в верхние слои. В связи с этим многие киевляне начали жаловаться, к примеру, на запах гари. Сейчас причин для волнения в Киеве нет. Воздух проверяют каждый час.

Отмечается, что в воздухе практически не было зафиксировано превышение максимально допустимых концентраций по серному ангидриту. Еще утром превышение нормы было - примерно в два-три раза, однако такие показатели являются нормальными для мегаполисов. Рубанк подчеркнул, что в современных реалиях смог является проблемой, с которой сталкиваются все крупные города.

При появлении ветра, изменениях температуры смог рассеивается. Согласно прогнозам, столичный смог пропадет примерно через три дня.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: киев смог 17 01 2017, смог в Киеве

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковине определили 33 места для купаний на Крещение Традиционное освящение воды в реках и водоемах Черновцов и области состоится 19 января, в праздник Крещения. Как отмечают в пресс-службе
- 18.01.2017 13:24
Два города Украины готовы вводить электронный билет Пилотный проект электронного билета в Украине может быть запущен в двух городах в течение 2-3 месяцев. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир
- 18.01.2017 12:53
Президент Молдовы готов разорвать ассоциацию с ЕС Молдова в ближайшее время может расторгнуть Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом заявил новый президент страны Игорь Додон
- 18.01.2017 12:36
Мероприятия в Черновцах ко Дню Соборности Украины 2017 По случаю празднования Дня Соборности в Черновцах и Черновицкой области 20 января пройдет ряд мероприятий.
- 18.01.2017 12:26
Землетрясение в Италии 18 01 2017 В центральной части Италии утром среды, 18 января, произошло очередное мощное землетрясение. ПОдземные толчки, которые имели место примерно
- 18.01.2017 12:03
Традиции и приметы Второго Святвечера День перед Крещением - 18 января - является особым, как и практически все дни в цикле рождественских праздников. В течение всего дня необходимо поститься
- 18.01.2017 11:24
В Черновцах во время движения загорелось авто Как сообщают в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, в областном центре
- 18.01.2017 10:40
Доноры крови живут дольше других Доноры крови живут в среднем на 5 лет дольше, как сообщают представители Всемирной организации здравоохранения. Танное мнение разделяют ученые из университета
- 18.01.2017 10:39
Погода в Украине 18 01 2017 На большей части территории Украины в среду, 18 января, будет преобладать туманная погода, видимость будет составлять до 200-500 метров.
- 18.01.2017 09:46
Новым главой ЕП выбран Антонио Таяни Лидер Европейской народной партии, которые являются правоцентристским движением, Антонио Таяни, был избран новым президентом Европарламента. До этого Таяни
- 18.01.2017 09:20

Всі новини