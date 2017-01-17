



Порошенко проведет встречу с Трампом - 17.01.2017 16:08

Администрация Президента Украины подтверждает, что была достигнута договоренность о встрече Петра Порошенко с новым президентом США Дональдом Трампом.

В сообщении АП в Twitter говорится, что Порошенко стал одним из первых мировых лидеров, кому после выборов позвонил Трамп и договорился о встрече. Администрация президента ссылается на интервью Порошенко, которое он давал в Давосе на экономическом форуме.

Дату встречи пока еще не называют, однако вероятно, что лидеры Украины и США встретятся в феврале. Подготовку визита осуществляет Администрация президента Украины. Уже после инаугурации Трампа, который официально станет 45-м президентом США, будут озвучены конкретные даты встречи. Напомним, инаугурация нового президента США назначена на 20 января 2017 года.

Стоит отметить, что переговоры в телефонном режме между Порошенко и Трампом состоялись 15 нобря 2016 года. Президент украины озвучил поздравления Трампу с победой на выборах, а также заявил, что Украина готова продолжать стратегическое сотрудничество с США, готова к сотрудничеству с новой администрацией Соединенных Штатов. Кроме того, Порошенко пригласил новоизбранного президента США в любое время посетить Укриану.

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