Второй черный ящик нашли на месте крушения самолета под Бишкеком- 17.01.2017 15:52
Уже второй черный ящик с разбившегося в Кыргызстане боинга был обнаружен во время поисковых работ.
Как отмечается, второй бортовой самописец был обнаружен на территории дачного поселка Дача-Су, где потерпел крушение грузовой самолет Boeing 747.
Черный ящик будет направлен в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки и анализа данных.
Напомним, из Гонконга в Бишкек выполнял рейс грузовой самолет Boeing 747. При заходе на посадку в аэропорт Манас самолет потерпел крушение, в результате чего рухнул на поселок с жилыми домами. Отмечается, что в результате данного происшествия погибло 38 человек, из которых 17 - дети. Согласно имеющейся информации, никаких взрывчатых веществ на месте крушения самолета под Бишкеком обнаружено не было.
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