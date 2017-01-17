



Автобусный тур для собак - новое развлечение в Лондоне - 17.01.2017 15:33

Если вы хотите культурно отдохнуть и узнать что-то новое и полезное, но не намерены оставлять своего питомца, вы можете воспользоваться уникальной услугой которая появилась в Лондоне. Так, столица Великобритании предлагает отправиться в автобусный тур для собак.

Первый в мире автобусный тур, в который хозяева могут отправиться вместе со своими любимцами, является абсолютно бесплатным.

Всего за час люди и животные-туристы могут посетить основные достопримечательности Лондона, среди которых - Гайд парк, Кенсингтонский дворец и прочее. Возле каждой из достопримечательностей автобус останавливается, чтобы люди могли прогуляться вместе со своими собаками рядом с ними.

Также в тур входит посещение кафе и ресторанов, где допускается присутствие с животными, и аналогичные аттракционы. Узнать о том, какая связь существует между собаками и историей Лондона, поможет рассказ гида.

Платиновая Буковина

Всі новини