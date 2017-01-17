



Магнитные бури на январь 2017 - 17.01.2017 15:03

Активность Солнца в январе 2017 года пошла на спад, о чем свидетельствует существенное уменьшение на поверхности звезды темных пятен. Однако это не означает, что магнитных бурь совсем не будет.

Предлагаем ознакомиться с календарем магнитных бурь на январь 2017 года.

6, 7, 20, 21 и 22 января возможны возмущения геомагнитной оболочки нашей планеты. 4, 5, 17, 18 и 19 января ожадаются слабые магнитные бури, которые отмечены уровнем G1.

В остальное время геомагнитная обстановка будет относительно спокойной.

Определенный процент людей чувствуют колебания магнитосферы, и магнитные бури для них - это настоящее испытание для организма. Потому, если вы относитесь к такой категории людей, стоит заранее узнать, в какие дни будут магнитные бури, и подготовиться к ним. Нагрузки - как физические, так и умственные - необходимо в дни магнитных бурь ограничить. Благодаря этому можно уберечь себя от скачков артериального давления. Снизить уровень стрессов, которые нередко возникают в период магнитных бурь, поможет медитация, дыхательные упражнения и массаж. Кроме того, расслабляющая ванна и ароматерапия также придутся весьма кстати.

Питание также играет важную роль, потому стоит обращать внимание на продукты, богатые антиоксидантами и селеном. В период магнитных бурь плезно включить в рацион рыбу и морепродукты, моллюски, а также цитрусовые, свежие овощи, в частности, болгарский перец, чеснок и лук.

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