



Презентован промо-ролик Евровидения-2017 в Украине (видео) - 17.01.2017 14:33

В сети появилась небольшая видео-презентация Украины как принимающей страны международного песенного конкурса Евровидение-2017.

На видео попали кадры из украинских городов. Среди них - Киев, который будет принимать конкурс, Винница, Днепр, Харьков, Черновцы, Ивано-Франковск и другие города.

Кроме того, Крым также был показан в ролике. В кадре можно увидеть памятник местной архитектуры - знаменитый замок "Ласточкино гнездо", расположенное на Аврориной скале в поселке Гаспра. Сам же Крым подписан в ролике как "Наша семья" - "Our Family".

Напомним, уже стали известны 24 участника национального отбора на Евровидение 2017 в Украине. Подробнее об этом читайте здесь .

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