



ВР поддержала введение е-билетов в транспорте - 17.01.2017 13:51

Верховная Рада поддержала законопроект №4121 о внедрении в городском общественном транспорте автоматизированных систем оплаты проезда. За введение "электронного билета" проголосовали 265 народных депутатов Украины.

Новый закон предусматривает, что установка автоматизированной системы учета оплаты проезда устанавливается органами местного самоуправления, так же обеспечивается порядок ее функционирования. Местные власти определяют, как осуществляется проезд и его оплата, какими являются права и обязанности пассажиров и перевозичков. Также должны быть учтены особенности транспортной инфраструктуры, взаимоотншения при предоставлении транспортных услуг.

В населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учеты оплаты проезда, льготные категории населения должны быть обеспечены электронными билетами. Пассажиры будут обязаны регистрировать в населенных пунктах свои проездные билеты.

За безбилетный проезд устанавливается штраф в 30-кратном размере стоимости проезда. Ранее штраф был 20-кратным.

Система оплаты и контроля проезда в украинском общественном транпорте признана, в соответствии с пояснительной запиской к закону, устаревшей. Также отмечается масса недостатков такой систем - бумажные билеты, которые не позволяют осуществлять реальный контроль за пассажиропотоком, а также оборотом наличности. Система автоматизированного учета оплаты проезда позволит также выяснить, насколько тарифы на перевозки являются обоснованными. Еще одно преимущество новой системы - быстрая оплата проезда в удобной для пассажиров форме.

Платиновая Буковина

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