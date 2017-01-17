



Названы участники нацотбора на Евровидение-2017 в Украине - 17.01.2017 13:01

Национальный отбор на евровидение-2017 в Украине стартует меньше, чем через месяц - с 4 февраля. Как отмечают организаторы, уже определились 24 участника, которые будут соревноваться за право выступить на международном песенном конкурсе от Украины.

Представляем перечень участников нацотбора: Виталий Козловский, Арсен Мирзоян, Анастасия Прудиус, Мила Нитич, MamaRika, Пающие Трусы, Green Grey, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Panivalkova, Сальто Назад, ILLARIA, Laliko, TAYANNA, С.К.А.Й., Vivienne Mort, AGHIAZMA, KADNAY, LETAY, ROZHDEN, O.Torvald, MELOVIN, DETACH. Кроме того, еще одним участником стал KUZNETSOV - победитель интренет-голосования на сайте СТБ.

Жеребьевка запланирована на 20 января, в ходе которой определится порядок выступлений артистов в трех полуфиналах.

Трансляцию полуфиналов 4, 11 и 18 февраля обеспечат одновременно каналы СТБ и UΛ:Перший.

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