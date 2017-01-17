



Авиарейс Черновцы-Киев снова задерживают - 17.01.2017 12:40

Погодные условия в Украине приводят к отмене авиарейсов. Напомним, вчера из Черновцов так и не вылетел самолет в Киев по причине густого тумана.

Во вторник, 17 января, снова рейс задержали, однако причина была несколько иной - на этот раз из-за тумана самолет не смог бы принять аэропорт "Борисполь".

Что же касается аэропорта в Черновцах, сегодня здесь все готово ко взлету - и самолет, и взлетная полоса, и все службы аэропорта. Как только аэропорт "Борисполь" сообщит о готовности принять рейс, самолет сразу же вылетит их Черновцов в столицу.

Платиновая Буковина, Черновцы

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