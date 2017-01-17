Один продукт сделает молочный шоколад полезным

- 17.01.2017 12:04
Один продукт сделает молочный шоколад полезным

О пользе черного шоколада слышали, наверное, уже все. Однако молочный шоколад такой славы удостоен не был. С такой досадной несправедливостью решили разобраться ученые из Университета Северной Каролины.

Преимущество черного шоколада - наличие в его составе эфирных масел, способность улучшать настроение и стимулировать умственную деятельность. Молочный шоколад, ввиду его сладости, не считался таким полезным, тем более, что его называют одним из распространенных продуктов, провоцирующих кариес. 

Американские исследователи выяснили, что пользу молочному шоколаду может принести всего один ингредиент. Речь идет об экстракте арахисовой шелухи. Звучит странно, но давайте рассмотрим все подробнее. Арахис полезен для организма, но в умеренных количествах. Кроме того, аллергия на арахис достаточно распространена. Шелуха арахиса, как было установлено, благотворно сказывается на состоянии иммунной системы человека, способствует повышению настроения, а также помогает улучшуть защиту организма от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит также отметить, что вкус шоколада, в составе которого будет присутствовать экстракт арахисовой шелухи, никак не поменяется, а вот само лакомство наверняка станет более полезным.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: молочный шоколад польза, экстракт арахисовой шелухи

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