



Боевики расположили гаубицы на линии разграничения - ОБСЕ - 17.01.2017 10:46

В понедельник вечером, 16 января, предстаители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликовали отчет за 15 января.

Представители ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг отвода вооружений в соответствии с Комплексом мероприятий и Дополнением к нему, а также Меморандумом.

По данным наблюдателей, в районе Ясиноватой было зафиксировано три гаубицы "Гвоздика" калибра 122 мм, которые, согласно Минским договоренностям, находятся под запретом. Причем, орудия находятся практически на линии разграничения, что является грубейшим нарушением Минских договоренностей. Гаубицы были обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.

Стоит отметить, что отвод вооружений на оккупированных территориях представители специальной мониторинговой миссии не могут осуществлять лично. Информацию об этом они могут получать только с помощью беспилотника, как следует из отчета. В то же время, Вооруженые силы Украины предоставляют беспрепятственный доступ патрулей ОБСЕ, если для наблюдателей нет угрозы жизни и безопасности.

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