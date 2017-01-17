Новые тарифы на электричество с марта 2017 года- 17.01.2017 10:04
Очередное и теперь уже последнее из запланированных повышений тарифов на электроэнергию состоится будущей весной. Так, повышение тарифов на свет произойдет с 1 марта 2017 года в соответствии с меморандумом с Международным валютным фондом.
Стоит отмтеить, что начиная с февраля 2015 года, тарифы выросли практически в пять раз.
Так называемый льготный тариф - при потреблении до 100 кВт/час - повысится на 0,18 гривны за киловатт. При потреблении в месяц от 100 до 600 кВт/час тариф увеличится на 0,39 гривны за киловатт. На 4,2 копейки увеличится тариф при потреблении от 600 кВт/час и больше в месяц.
Таком образом, с 1 марта 2017 года при потреблении до 100 кВт/час в месяц один киловатт будет стоить 90 копеек. Для потребителей, у которых за месяц получается в пределах 100-600 кВт/час и более 600 кВт/час, после повышения тариф будет одинаковым - 1,68 гривны за киловатт.
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