Новые тарифы на электричество с марта 2017 года

- 17.01.2017 10:04
Новые тарифы на электричество с марта 2017 года

Очередное и теперь уже последнее из запланированных повышений тарифов на электроэнергию состоится будущей весной. Так, повышение тарифов на свет произойдет с 1 марта 2017 года в соответствии с меморандумом с Международным валютным фондом.

Стоит отмтеить, что начиная с февраля 2015 года, тарифы выросли практически в пять раз.

Так называемый льготный тариф - при потреблении до 100 кВт/час - повысится на 0,18 гривны за киловатт. При потреблении в месяц от 100 до 600 кВт/час тариф увеличится на 0,39 гривны за киловатт. На 4,2 копейки увеличится тариф при потреблении от 600 кВт/час и больше в месяц.

Таком образом, с 1 марта 2017 года при потреблении до 100 кВт/час в месяц один киловатт будет стоить 90 копеек. Для потребителей, у которых за месяц получается в пределах 100-600 кВт/час и более 600 кВт/час, после повышения тариф будет одинаковым - 1,68 гривны за киловатт.

Платиновая Буковина

Ключові слова: новые тарифы на свет с 1 03 2017, повышение тарифов на свет март 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Воздух в Киеве из-за смога проверяют каждый час Киев охватил странный смог, в связи с чем государственная санитарно-эпидемиологическая служба проверяет берет каждый час пробы воздуха на предмет
- 17.01.2017 16:46
Порошенко проведет встречу с Трампом Администрация Президента Украины подтверждает, что была достигнута договоренность о встрече Петра Порошенко с новым президентом США
- 17.01.2017 16:08
Второй черный ящик нашли на месте крушения самолета под Бишкеком Уже второй черный ящик с разбившегося в Кыргызстане боинга был обнаружен во время поисковых работ.
- 17.01.2017 15:52
Автобусный тур для собак - новое развлечение в Лондоне Если вы хотите культурно отдохнуть и узнать что-то новое и полезное, но не намерены оставлять своего питомца, вы можете воспользоваться
- 17.01.2017 15:33
Магнитные бури на январь 2017 Активность Солнца в январе 2017 года пошла на спад, о чем свидетельствует существенное уменьшение на поверхности звезды темных пятен. Однако это не означает, что магнитных бурь
- 17.01.2017 15:03
Презентован промо-ролик Евровидения-2017 в Украине (видео) В сети появилась небольшая видео-презентация Украины как принимающей страны международного песенного конкурса Евровидение
- 17.01.2017 14:33
В результате пожара погиб пожилой черновчанин В одной из квартир девятиэтажного дома, расположенного в Черновцах на бульваре Героев Крут, возникло возгорание. Предположительно, пожар могла вызвать неисправность
- 17.01.2017 14:12
ВР поддержала введение е-билетов в транспорте Верховная Рада поддержала законопроект №4121 о внедрении в городском общественном транспорте автоматизированных систем оплаты проезда
- 17.01.2017 13:51
Названы участники нацотбора на Евровидение-2017 в Украине Национальный отбор на евровидение-2017 в Украине стартует меньше, чем через месяц - с 4 февраля. Как отмечают организаторы, уже определили
- 17.01.2017 13:01
Авиарейс Черновцы-Киев снова задерживают Погодные условия в Украине приводят к отмене авиарейсов. Напомним, вчера из Черновцов так и не вылетел самолет в Киев
- 17.01.2017 12:40

Всі новини