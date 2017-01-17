Сегодня в Лондоне стартует суд по долгу Януковича

- 17.01.2017 09:22
Сегодня в Лондоне стартует суд по долгу Януковича

Рассмотрение дела о так называемом "долге Януковича" - иска РФ к Украине на сумму по долгу в 3 миллиарда доллара - состоится во вторник, 17 января, в высоком суде Лондона. Начало заседания запланировано на 12:30 по киевскому времени.

Отмечается, что Украина должна России три миллиарда долларов, выпущенных в конце 2013 года. Речь идет о спорных облигациях, которые стали частью помощи режима Виктора Януковича в качестве компенсации на отказ от Ассоциации с ЕС. Вместо обещанных 15 миллиардов Януковичу было передано только 3, поскольку случился Евромайдан.

Украина в прошлом году реструктуризировала 13 выпусков евробондов, общая сумма которых составила 15 миллиардов долларов. От кредиторов Украина смогла добиться списания долга на 20%. Российская сторона выступила с заявлением о том, что она является официальным кредитором, в связи с чем ни о каком списании долгов речи быть не может. В то же время Украина ввела мораторий на выплату долга и отвергла возможность его возвращения без возможности реструктуризации.

РФ 1 января 2016 года заявила, что Украина вошла в состояние дефолта, поскольку ею не был осуществлен платеж на 3,075 миллиарда долларов. В связи с этим Россия инициировала иск в английском суде, обратившись в компанию The Law Debenture Corporation plc. Штраф за каждый день просрочки по выплате данного долга составляет 683 тысячи долларов в день.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: долг Януковича, облигации Януковича от РФ, долг Украины перед РФ суд

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