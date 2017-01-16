На Буковине стартовал донабор в Нацполицию- 16.01.2017 15:59
Дополнительный набор Национальную полицию в Черновицкой области начался в понедельник, 16 января. Как стало известно, существует необходимость в оперативных сотрудниках уголовного розыска, следователях, а также младшем составе полиции. Документы от желающих пополнить ряды Нацполиции принимаются до 25 января. До 2 марта будет действовать конкурс на замещение вакантных должностей.
Соответствующей информацией поделился Геннадий Федорюк, начальник управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области.
Зарплата сотрудников младшего состава полиции будет составлять 5-6 тысяч гривен в месяц. Оклад следователя предполагается на уровне 8-10 тысяч гривен. Что касается оперативных сотрудников уголовного розыска, то их зарплата в месяц будет составлять примерно 10 тысяч гривен.
Желающие могут заполнить анкету на сайте Главного управления Нацполиции Украины в Черновицкой области.
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