



Уснувшего китайца едва не похоронили его родные - 16.01.2017 15:47

В уезде Цзюньлянь, что в провинции Сычуань, Кита, с местным пенсионером произошла довольно странная история. 75-летний мужчина из-за сильной слабости мог спать по нескольку дней подряд. Родственники пожилого китайца однажды обнаружили, что у него похолодели руки и ноги, и он не дышит.

Было решено устроить церемонию похорон после так называемой "кончины".

После продолжительных пригтовлений, а также прощания, старик неожиданно проснулся. Можно только представить, что ощутили присутствовавшие на похоронах люди, когда мужчина, которого считали почившим, очнулся в гробу и спросил, что проиходит. При этом, он сильно удивился, что вокруг него полным холом готовятся похороны

Несостоявшего покойника тут же достали из гроба. Все обошлось, и сейчас пожилой китаец находится дома, где он отдыхает и пытается набраться сил.

Платиновая Буковина

Всі новини