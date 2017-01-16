Уснувшего китайца едва не похоронили его родные- 16.01.2017 15:47
В уезде Цзюньлянь, что в провинции Сычуань, Кита, с местным пенсионером произошла довольно странная история. 75-летний мужчина из-за сильной слабости мог спать по нескольку дней подряд. Родственники пожилого китайца однажды обнаружили, что у него похолодели руки и ноги, и он не дышит.
Было решено устроить церемонию похорон после так называемой "кончины".
После продолжительных пригтовлений, а также прощания, старик неожиданно проснулся. Можно только представить, что ощутили присутствовавшие на похоронах люди, когда мужчина, которого считали почившим, очнулся в гробу и спросил, что проиходит. При этом, он сильно удивился, что вокруг него полным холом готовятся похороны
Несостоявшего покойника тут же достали из гроба. Все обошлось, и сейчас пожилой китаец находится дома, где он отдыхает и пытается набраться сил.
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