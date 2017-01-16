



Дети-бунтари вырастают успешными - 16.01.2017 15:12

В течение 40 лет в Великобритании проводился сложный эксперимент социально-психологической направленности. Ученые проводили данный эксперимент с целью установить, какие дети могут стать успешными людьми в будущем.

Для проведения эксперимента была отобрана группа из 200 детей, возраст которых составил 8-12 лет. Специалистами проводились различные опросы и тесты, также подвергались исследованию личностные качества, в частности, ученые изучали совестливость, упрямство и послушание. Из общего количества испытуемых выделили группу детей, которые меньше всего отличались послушанием, несмотря на просьбы, требования родителей.

Участников эксперимента снова попросили принять участие в тестированиях - уже спустя 40 лет после начала данного изыскания. За 40 лет прежние дети демонстрировали различные достижения в жизни, и из них некотрые даже успели выйти на пенсию.

Как выяснилось, наиболее успешную карьеру смогли построить дети, которые чаще всего бунтовали и шли наперекор родителям. Также ученые в целом отметили, что у 90% взрслых участников испытания имели лучшее финансовое положение, отличные досттижения в карьере, работе и личной жизни.

Также было установлено, что люди с характером, который сочетает в себе противоречивость, желание спорить , могут чаще осуществлять далеко не порядочные поступки по отношению к другим.

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