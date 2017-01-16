Дети-бунтари вырастают успешными

- 16.01.2017 15:12
Дети-бунтари вырастают успешными

В течение 40 лет в Великобритании проводился сложный эксперимент социально-психологической направленности. Ученые проводили данный эксперимент с целью установить, какие дети могут стать успешными людьми в будущем.

Для проведения эксперимента была отобрана группа из 200 детей, возраст которых составил 8-12 лет. Специалистами проводились различные опросы и тесты, также подвергались исследованию личностные качества, в частности, ученые изучали совестливость, упрямство и послушание. Из общего количества испытуемых выделили группу детей, которые меньше всего отличались послушанием, несмотря на просьбы, требования родителей.

Участников эксперимента снова попросили принять участие в тестированиях - уже спустя 40 лет после начала данного изыскания. За 40 лет прежние дети демонстрировали различные достижения в жизни, и из них некотрые даже успели выйти на пенсию.

Как выяснилось, наиболее успешную карьеру смогли построить дети, которые чаще всего бунтовали и шли наперекор родителям. Также ученые в целом отметили, что у 90% взрслых участников испытания имели лучшее финансовое положение, отличные досттижения в карьере, работе и личной жизни.

Также было установлено, что люди с характером, который сочетает в себе противоречивость, желание спорить , могут чаще осуществлять далеко не порядочные поступки по отношению к другим. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: успешные дети, успешность во взрослой жизни

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Воздух в Киеве из-за смога проверяют каждый час Киев охватил странный смог, в связи с чем государственная санитарно-эпидемиологическая служба проверяет берет каждый час пробы воздуха на предмет
- 17.01.2017 16:46
Порошенко проведет встречу с Трампом Администрация Президента Украины подтверждает, что была достигнута договоренность о встрече Петра Порошенко с новым президентом США
- 17.01.2017 16:08
Второй черный ящик нашли на месте крушения самолета под Бишкеком Уже второй черный ящик с разбившегося в Кыргызстане боинга был обнаружен во время поисковых работ.
- 17.01.2017 15:52
Автобусный тур для собак - новое развлечение в Лондоне Если вы хотите культурно отдохнуть и узнать что-то новое и полезное, но не намерены оставлять своего питомца, вы можете воспользоваться
- 17.01.2017 15:33
Магнитные бури на январь 2017 Активность Солнца в январе 2017 года пошла на спад, о чем свидетельствует существенное уменьшение на поверхности звезды темных пятен. Однако это не означает, что магнитных бурь
- 17.01.2017 15:03
Презентован промо-ролик Евровидения-2017 в Украине (видео) В сети появилась небольшая видео-презентация Украины как принимающей страны международного песенного конкурса Евровидение
- 17.01.2017 14:33
В результате пожара погиб пожилой черновчанин В одной из квартир девятиэтажного дома, расположенного в Черновцах на бульваре Героев Крут, возникло возгорание. Предположительно, пожар могла вызвать неисправность
- 17.01.2017 14:12
ВР поддержала введение е-билетов в транспорте Верховная Рада поддержала законопроект №4121 о внедрении в городском общественном транспорте автоматизированных систем оплаты проезда
- 17.01.2017 13:51
Названы участники нацотбора на Евровидение-2017 в Украине Национальный отбор на евровидение-2017 в Украине стартует меньше, чем через месяц - с 4 февраля. Как отмечают организаторы, уже определили
- 17.01.2017 13:01
Авиарейс Черновцы-Киев снова задерживают Погодные условия в Украине приводят к отмене авиарейсов. Напомним, вчера из Черновцов так и не вылетел самолет в Киев
- 17.01.2017 12:40

Всі новини