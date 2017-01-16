В Украину снова возвращается морозная погода

- 16.01.2017 14:20
В Украину снова возвращается морозная погода

В Украине на ближашее время посте периода потепления прогнозируется снова морозная погода. Уже во вторник, 17 января, синоптики прогнозируют повышение атмосферного давления, а также приход с северного запада Европы холодных воздушных масс. 

Осадков не предвидится, разве что на полуострове Крым возможен моркый снег и даже дождь. Практически на всей территории страны ожидается гололедица. В ночное время, а также утром практически везде, за исключением крайних южных территорий, ожидаются туманы. Ветер преимущественно северо-восточного направления, со скоростью от 3 до 10 метров в секунду. На юге местами возможны порывы до 15-17 метров в секунду.

В ближайши сутки по стране ночная температура будет составлять  от -7 до - 12 градусов, местами до -15 столбики могут показать на западе, севере и в центре, -13... -18 в Карпатах, -3... -8 на побережье Черного и Азовского морей. Днем ожидается в пределах 2-7 градусов ниже нуля, от -3 до -9 - в Карпатах, в Крыму и Приазовье ожидается от -3 до +3.

Что касается погоды в Киеве, то здесь осадков не предвижится. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, севеол-восточного направления. В ночное время столбики термометпров опустятсяд о отметки -10 градусов, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -4.

Платиновая Буковина

Ключові слова: погода 17 01 2017, погода в Украине

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