Жениться за сутки можно и в Черновцах

- 16.01.2017 12:22
Жениться за сутки можно и в Черновцах

Пилотный проект, согласно которому регистрация брака осуществляется по упрощенной процедуре - "брак за сутки", будет расширен еще на несколько городов Украины. Согласно решению Кабинета министров Украины, проект будет реализован в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Сумах и Ужгороде.

В вышеперечисленных городах по месту, выбранному заявителями, возможна процедура регистрации брака в сжатые сроки.

Стоит отметить, что в соответствии с проектом, ранее оформить регистрацию брака за 24 часа можно было в Киеве, Львове, Северодонецке, Днепре, Николаеве, Мариуполе, Харькове, Виннице, Одессе, Ровно, Херсоне, Каменце-Подольском, Житомире и Луцке.

По данным Кабинета министров, данная услуга оказалась весьма популярной среди украинцев. С начала реализации проекта ускоренной регистрации брака услугой воспользовались 3 тысячи 574 пары.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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