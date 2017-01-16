



НБУ планирует сгладить курс валютными аукционами - 16.01.2017 11:55

На валютном аукционе, объявленном Национальным банком Украины на понедельник, 16 января, предполагается продать валюты на сумму до 50 миллионов долларов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Нацбанка.

Стоит отметить, что в пятницу, 13 декабря, курс доллара на межбанковском валютном рынке снова поднялся в цене. На закрытии курс составил 27,65-27,75 гривны за доллар США.

В пятницу на аукционе Нацбанк также объявлял аукцион, на котором планировалось реализовать до 100 миллионов долларов. В итоге в пятницу НБУ продал 55,5 миллионов долларов. В результате удалось приостановить рост котировок по доллару, однако остановить увеличение курса в целом не удалось.

Официальный курс доллара НБУ установил на понедельник, 16 января, на уровне 27,67 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара был увеличен на 42 копейки.

По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, сработал временный фактор, при котором на межбанковский рынок поступала валютная выручка сразу после новогодних праздников. Из-за спада деловой активности сейчас имеет место спад предложения валюты. По этой причине НБУ намерен выходить с интервенциями на рынок, чтобы сгладить скачки курса гривны.

Платиновая Буковина

Всі новини