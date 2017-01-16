НБУ планирует сгладить курс валютными аукционами

- 16.01.2017 11:55
НБУ планирует сгладить курс валютными аукционами

На валютном аукционе, объявленном Национальным банком Украины на понедельник, 16 января, предполагается продать валюты на сумму до 50 миллионов долларов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Нацбанка.

Стоит отметить, что в пятницу, 13 декабря, курс доллара на межбанковском валютном рынке снова поднялся в цене. На закрытии курс составил 27,65-27,75 гривны за доллар США.

В пятницу на аукционе Нацбанк также объявлял аукцион, на котором планировалось реализовать до 100 миллионов долларов. В итоге в пятницу НБУ продал 55,5 миллионов долларов. В результате удалось приостановить рост котировок по доллару, однако остановить увеличение курса в целом не удалось.

Официальный курс доллара НБУ установил на понедельник, 16 января, на уровне 27,67 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара был увеличен на 42 копейки.

По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, сработал временный фактор, при котором на межбанковский рынок поступала валютная выручка сразу после новогодних праздников. Из-за спада деловой активности сейчас имеет место спад предложения валюты. По этой причине НБУ намерен выходить с интервенциями на рынок, чтобы сгладить скачки курса гривны.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: курс доллара в Украине, НБУ курс гривны к доллару, курс доллара январь 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Черновицким школьникам вернут расширенные завтраки Питание по системе шведских столов снова предлагается вернуть в черновицкие школы, так же, как и расширенные варианты завтраков
- 16.01.2017 14:38
В Украину снова возвращается морозная погода В Украине на ближашее время посте периода потепления прогнозируется снова морозная погода. Уже во вторник, 17 января
- 16.01.2017 14:20
Исследовать космос в будущем будут роботы Для изучения космоса вскоре может быть использован искусственный интеллект. Ученые уже знают примерную дату, когда ИИ поможет полноценно
- 16.01.2017 12:53
Жениться за сутки можно и в Черновцах Пилотный проект, согласно которому регистрация брака осуществляется по упрощенной процедуре - "брак за сутки", будет расширен еще на несколько городов
- 16.01.2017 12:22
В Киргизстане грузовой самолет рухнул на жилые дома В Кыргызстане в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Airbus А-330 турецкой
- 16.01.2017 11:07
В Черновцах освятят воду на площади Пресвятой Марии В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что на площади Пресвятой Марии в Черновцах на Крещение 19 января пройдет третий религиозный
- 16.01.2017 10:53
Ночное нападение на Житомирщине 16 01 2017 Вооруженный конфликт в Житомирской области, в городе Олевск, произошел в ночь с 15 на 16 января. Как сообщают представители Национальной полиции, в р
- 16.01.2017 10:36
Сегодня в Минске пройдут очередные трехсторонние переговоры Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе проведет встречу в понедельник, 16 января, в Минске.
- 16.01.2017 10:25
Авиарейс из Черновцов задерживают из-за тумана Вылет рейса Черновы-Киев в понедельник утром, 16 января, задерживается по причине неблагоприятных погодных условий
- 16.01.2017 09:36
Кто выиграл Маланку 2017 в Черновцах Коллектив маланкарей из села Чагор под названием "Цари Египта" занял первое место на Маланка-фест 2017, который прошел накануне в Черновцах. Маланкари
- 16.01.2017 09:18

Всі новини