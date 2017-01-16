



В Киргизстане грузовой самолет рухнул на жилые дома - 16.01.2017 11:07

В Кыргызстане в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Airbus А-330 турецкой компании-перевозчика ACT Airlines. Происшествие случилось в 7:31 по местному времени. Как сообщается, аэробус упал на жилые дома.

В связи с крушением самолета 17 января на всей территории Киргизстана объявлен траур, отменены передачи и мероприятия праздничного характера. Соответствующий указ 16 января подписал президент Алмазбек Атамбаев. Кроме того, на зданиях дипломатических и консульских представительств страны за рубежом будут приспущены государственные флаги.

Правительство Киргизской республики объединит усилия с органами местного самоуправления для предоставления помощи и необзходимой поддержки семьям погибших и пострадавших в результате крушения грузового самолета.

По факту аварии генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по признакам преступления в соответствии с частью 3 статьи 280 Уголовного кодекса Киргизской республики,которое классифицировано как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привели к гибели нескольких лиц.

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