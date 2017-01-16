



В Черновцах освятят воду на площади Пресвятой Марии - 16.01.2017 10:53

В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что на площади Пресвятой Марии в Черновцах на Крещение 19 января пройдет третий религиозный фестиваль "Майдановские колядки". Начало мероприятия - в 11:00. Приглашаются жители Черновцов с семьями.

Уже в 12:00 на площади Пресвятой Марии начнется традицонное освящение воды, которое будут проводить представители различных религиозных общин.

Напомним, что в Черновцах на этой площади воду на Крещение святят еще со второй половины 19 века. Ранее обряд освящения воды проводился у колодца на том месте, где находилсяв в свое время алтарь церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Об освящении воды в Турецком колодце в далеком 1905 году свидетельствует публикация в газете "Буковина", датированная 21 января 1905 года. Обряд освящения воды торжественно проводил Митрополит Буковины и Далмации Репта.

Платиновая Буковина, Черновцы

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