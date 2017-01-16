



Ночное нападение на Житомирщине 16 01 2017 - 16.01.2017 10:36

Вооруженный конфликт в Житомирской области, в городе Олевск, произошел в ночь с 15 на 16 января. Как сообщают представители Национальной полиции, в результате столкновения были травмированы несколько человек, один погиб.

Предварительно сообщается, что конфликт возник по нескольким причинам. Речь идет о столкновении на бытовой почве, а также о конфликте, который завязался между приезжими из Львовской области и местными жителями, и в этом случае речь шла о криминальных разборках.

В ходе разборок семеро человек получили огнестрельные ранения. Так, было ранено четверо жителей Олевского района. Со стороны львовян пострадавших было трое, один из которых умер во время предоставления медицинской помощи. Остальные раненные были госпитализированы.

Александр Николайчук, который является депутатом Житомирского областного совета, в своем Facebook раскрыл подробности произошедшего. По его информации, примерно в полночь в центр Олевска приехали несколько автомобилей, в том числе и микроавтобус. Из транспорта вышли люди спортивной наружности, с винтовками и пистолетами в руках. Они открыли огонь по молодым людям, которые находились недалеко от парковки и местного кафе. Также Николайчук отметил, что кто-то из числа приезжих бросил в толпу гранату. Взорвавшийся снаряд травмировал многих людей. Кого-то вб ольницы доставила скорая помощь, кого в медучреждения доставили на обычных авто, некоторые отправились по домам, так как не нуждались в госпитализации.

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