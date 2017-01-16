Кто выиграл Маланку 2017 в Черновцах- 16.01.2017 09:18
Коллектив маланкарей из села Чагор под названием "Цари Египта" занял первое место на Маланка-фест 2017, который прошел накануне в Черновцах. Маланкари были одеты в костюмы фараонов, а также египетских богов, и сопровождал их коллектив кортеж в виде огромного сфинкса.
Фото и видео Маланки 2017 в Черновцах смотрите здесь.
Приз за первое место на фестивале составил 50 тысяч гривен.
Обладатели второго места на Маланка-фесте оказались также весьма достойными - это "Троянский конь" из сел Горбова. Огромная конструкция в виде деревянного коня, на вершине которой находился римский воин с пикой в руках. За второе место они получили 30 тысяч гривен.
Еще одна маланка из Горбова заняла третье призовое место и получила 20 тысяч гривен.
Голосование проходило на официальном сайте организаторлов Маланка-фест.
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