Кто выиграл Маланку 2017 в Черновцах

- 16.01.2017 09:18
Кто выиграл Маланку 2017 в Черновцах

Коллектив маланкарей из села Чагор под названием "Цари Египта" занял первое место на Маланка-фест 2017, который прошел накануне в Черновцах. Маланкари были одеты в костюмы фараонов, а также египетских богов, и сопровождал их коллектив кортеж в виде огромного сфинкса.

Фото и видео Маланки 2017 в  Черновцах смотрите здесь.

Приз за первое место на фестивале составил 50 тысяч гривен.

Обладатели второго места на Маланка-фесте оказались также весьма достойными - это "Троянский конь" из сел Горбова. Огромная конструкция в виде деревянного коня, на вершине которой находился римский воин с пикой в руках. За второе место они получили 30 тысяч гривен.

Еще одна маланка из Горбова заняла третье призовое место и получила 20 тысяч гривен.

Голосование проходило на официальном сайте организаторлов Маланка-фест.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: Маланка 2017, чагорская маланка 2017, вашковская маланка 2017, горбовская маланка 2017, маланка фест 2017 фото видео

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Черновицким школьникам вернут расширенные завтраки Питание по системе шведских столов снова предлагается вернуть в черновицкие школы, так же, как и расширенные варианты завтраков
- 16.01.2017 14:38
В Украину снова возвращается морозная погода В Украине на ближашее время посте периода потепления прогнозируется снова морозная погода. Уже во вторник, 17 января
- 16.01.2017 14:20
Исследовать космос в будущем будут роботы Для изучения космоса вскоре может быть использован искусственный интеллект. Ученые уже знают примерную дату, когда ИИ поможет полноценно
- 16.01.2017 12:53
Жениться за сутки можно и в Черновцах Пилотный проект, согласно которому регистрация брака осуществляется по упрощенной процедуре - "брак за сутки", будет расширен еще на несколько городов
- 16.01.2017 12:22
НБУ планирует сгладить курс валютными аукционами На валютном аукционе, объявленном Национальным банком Украины на понедельник, 16 января, предполагается продать валюты на сумму до 50 миллионов долларов
- 16.01.2017 11:55
В Киргизстане грузовой самолет рухнул на жилые дома В Кыргызстане в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Airbus А-330 турецкой
- 16.01.2017 11:07
В Черновцах освятят воду на площади Пресвятой Марии В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что на площади Пресвятой Марии в Черновцах на Крещение 19 января пройдет третий религиозный
- 16.01.2017 10:53
Ночное нападение на Житомирщине 16 01 2017 Вооруженный конфликт в Житомирской области, в городе Олевск, произошел в ночь с 15 на 16 января. Как сообщают представители Национальной полиции, в р
- 16.01.2017 10:36
Сегодня в Минске пройдут очередные трехсторонние переговоры Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе проведет встречу в понедельник, 16 января, в Минске.
- 16.01.2017 10:25
Авиарейс из Черновцов задерживают из-за тумана Вылет рейса Черновы-Киев в понедельник утром, 16 января, задерживается по причине неблагоприятных погодных условий
- 16.01.2017 09:36

Всі новини