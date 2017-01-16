



Кто выиграл Маланку 2017 в Черновцах - 16.01.2017 09:18

Коллектив маланкарей из села Чагор под названием "Цари Египта" занял первое место на Маланка-фест 2017, который прошел накануне в Черновцах. Маланкари были одеты в костюмы фараонов, а также египетских богов, и сопровождал их коллектив кортеж в виде огромного сфинкса.

Фото и видео Маланки 2017 в Черновцах смотрите здесь .

Приз за первое место на фестивале составил 50 тысяч гривен.

Обладатели второго места на Маланка-фесте оказались также весьма достойными - это "Троянский конь" из сел Горбова. Огромная конструкция в виде деревянного коня, на вершине которой находился римский воин с пикой в руках. За второе место они получили 30 тысяч гривен.

Еще одна маланка из Горбова заняла третье призовое место и получила 20 тысяч гривен.

Голосование проходило на официальном сайте организаторлов Маланка-фест.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини