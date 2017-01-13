Украина попала в Топ-3 стран по дешевому проживанию- 13.01.2017 16:55
Портал Numbeo провел исследование по поводу стоимости проживания в разных странах мира. В рейтинге оказалось 121 государство.
Как выяснилось, самое дешевое проживание зафиксировано в Египте, Индии и Украине. Такие данные приведены в рейтинге Cost of Living Index.
Примечательно, что Украина оказалась в рейтинге на третьем месте по общим показателям. Некоторые страны могли лидировать в рейтинге по тем или иным показателям. Что касается аренды жилья, то Непал, Пакистан и Египет по данному параметру оказались самыми доступными. Самую дорогостоящую аренду предоставляют Бермудские острова, Гонконг и Сингапур.
Питание в ресторанах, а также цены на продукты оказались самыми высокими на тех же Бермудах, а также в Швейцарии и Исландии. Дешевле всего приобретать продукты, как выяснилось, в Египте, Украине и Молдове. А цены на ресторанные блюда ниже всего в Непале, Индии и Тунисе.
По данным рейтинга самым дорогим городом по абсолютно всем пунктам стал Нью-Йорк.
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