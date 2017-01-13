До ТзОВ БФ Чернівціжитлобуд завітали колядники- 13.01.2017 15:57
Колядники з села Валява Кіцманського району разом із сільським головою Стасюком Андрієм Васильовичем та священнослужителем Успенської церкви - отцем Віталієм, завітали на будівельну фірму Чернівціжитлобуд.
Гурт колядників привітав директора фірми Василя Гавриловича Мороза та весь колектив Чернівціжитлобуду з різдвяними святами. Колядники згідно традиції віншували та бажали усього найкращого у новому році.
Відзначимо, що Василь Гаврилович є почесним громадянином міста Чернівці. ТзОВ БФ Чернівціжитлобуд під його керівництвом протягом 15 років сумлінної праці ввели в експлуатацію понад 1500 сучасних та комфортних квартир. Компанія є володарем безлічі нагород, і продовжує працювати над створенням зручного та якісного житла.
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