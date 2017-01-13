На Буковине не обнаружен грипп типа В

- 13.01.2017 15:48
На Буковине не обнаружен грипп типа В

Несмотря на то, что заболеваемость гриппом пошла на спад, Министерство здравоохранения прогнозирует в Украине вторую волну эпидемии гриппа.

Согласно утверждениям медиков, пик эпидемии придется на февраль 2017 года. Отмечается, что эпидемию может вызвать грипп В. К слову, несмотря на предыдущие прогнозы касаемо штаммов гриппа - о цикуляции гриппа группы А (Гонконг и Калифорния) и группы В (Брисбен и Пхукет), на Буковине не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом группы В.

Как отмечает исполняющая обязанности директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Наталья Гопко, во всех отобранных на сегодняшний день пробах подтверждается циркуляция в регионе только гриппа А/H3N2. При этом, грипп типа В может циркулировать в области, однако лабораторным путем ни одного случая пока что не подтвержиди.

Гопко отметила, что на будущей неделе в школах возобновляется обучение - с 16 января стартует второй семестр. Также имеет место переполненность общественного транспорта. В связи с этим возможен новый виток заболеваний гриппом и ОРВИ в Черновцах и области.

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Ключові слова: грипп типа В, грипп А и В, эпидемия гриппа февраль 2017, вторая волна эпидемии гриппа 2016-2017

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