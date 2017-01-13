



В Черновцах за долги будут отключать тепло - 13.01.2017 15:05

В Черновцах планируется ограничивать тепловую энергию тем домам, которые более двух месяцев не платят за тепло. С таким заявлением выступил Александр Меленчук, глава Черновцытеплокоммунэнерго.

При этом, ограничения в подаче тепла могут стартовать уже со следующей недели. Меленчук отметил, что соблюдать температурный режим не будет возможности, поскольку на вводах будет ограничиваться давление. Таким образом, в квартирах черновчан станет холоднее. Однако у предприятия не будет иного выбора.

По словам главы предприятия, Черновцытеплокоммунэнерго имеет крупные долги - порядка 115 миллионов гривен. Из них 12 миллионов гривен составляет задолженность перед Черновцыгаз. Стоит отметить, что речь идет о новой задолженности, поскольку Теплокоммунэнерго расчиталось с предыдущими долгами на начало отопительного сезона.

Меленчук отметил, что в Черновцах с оплатой отопления существуют огромные проблемы. На настоящий момент из черновчан, которые пользуются услугами централизованного отопления, за тепло рачитались только 49% жителей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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