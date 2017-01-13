



Арт терапія для вагітних Чернівці - 13.01.2017 14:31

Ми будемо раді бачити всіх бажаючих на занятті "Ресурсна арт-терапія для майбутніх мам" в Чернівцях!

Очікування малюка - дуже важливий і дуже емоційний період в житті кожної жінки. З одного боку - це радість і щастя майбутньої зустрічі, з іншого - хвилювання і тривоги. Адже попереду дуже відповідальний процес - пологи. А потім нова роль - материнство. Прожити вагітність максимально плідно і позитивно, відкрити в собі нові таланти і наповнити новими фарбами світ навколо себе вам допоможуть заняття арт-терапією.

Ми будемо разом малювати, створювати колажі і ліпити. Ці заняття, на перший погляд, здаються дитячими та несерйозними. Однак направляються досвідченим психологом і приурочені до актуальних в вагітність темам можуть виявитися справжнім чарівним ключиком, який відкриває шлях до самого радісного, найважливішого і найціннішому, що знаходиться всередині вас. І зовсім не важливо, як давно ви тримали кисть в руках. В арт-терапії головне - вільне вираження своїх почуттів. Вона допомагає сказати і усвідомити те, що словами висловити важко. Через самовираження ми здатні змінити ставлення до подій свого життя і до самих себе, опрацювати страхи, стати більш впевненими, глибше відчути зв'язок зі своєю дитиною.

Арт-терапія допомагає майбутнім мамам гармонізувати свій емоційний стан, підготуватися до пологів і материнства як до творчості.

Чекаємо на заняттях групи "Ресурсна арт-терапія для майбутніх мам". Ведуча перинаталний психолог, арт-терапевт Вікторія.Шудель



Будь ласка, попередньо запишіться: +38 050 505-66-66

Платиновая Буковина, Черновцы

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