



Курси для вагітних в Чернівцях - 13.01.2017 14:05

Вагітність і майбутні пологи часто лякають жінок можливими труднощами. Насправді ж все страхи - від незнання. Курси для майбутніх мам в затишній і доброзичливій атмосфері допоможуть вам подолати всі сумніви і налаштуватися на позитивний лад. Навчання проводиться як для вагітних, так й для жінок, які планують вагітність.

Курси для майбутніх мам у Чернівцях проводить Вікторія Шудель - досвідчений психолог, яка пройшла навчання з перинатальної психології в Київі, Москві, Санкт-Петебурзі. Зателефонуйте нам! +38 050 505-66-66

У нашому центрі, розташованому в Чернівцях на ми раді запропонувати вам наступні курси підготовки до пологів:

Основний курс для вагітних "В очікуванні дива"

Основний курс «В очікуванні дива» складається з теоретичної, і практичної частин, а також включає комплекс психофізіологічних вправ. Заняття проводяться як для вагітних, так і для їхніх чоловіків.

Малювання

Тренінг дихання і розслаблення для вагітних



Основний курс підготовки до пологів

Ви дізнаєтеся все про пологи, пологовому будинку, самодопомогу, післяпологовий період, грудне вигодовування, особливості розвитку новонародженого малюка.

Ви побачите, що це не страшно, станете відчувати себе впевнено. Це дозволить вам спокійно і успішно народити малюка і стати щасливою мамою!

Експрес-курси для вагітних

Ви можете вибрати цікавить Вас заняття, яке складається з 1-2 зустрічей середньою тривалістю 2-3.5 години (з перервою на чай).

Курс «Легкі пологи» (2 заняття) Фахівці розкажуть про перебіг і періодах пологів, можливих медичних втручань і знеболення. У процесі навчання вагітні відпрацюють техніку дихання і розслаблення, прийоми самодопомоги і вправи для полегшення болю і успішного народження малюка. Також в програмі: спільні пологи, роль і допомогу батька.

Курс «Годування грудьми» (1 заняття)

Все, що потрібно знати про грудне вигодовування. Міфи і забобони про грудне вигодовування, сучасні дослідження. Проблеми грудного вигодовування та шляхи їх вирішення, допомога і підтримка.

Курс «Здрастуй, малюк!» (1 заняття)

Як підготувати приміщення до зустрічі з малюком? Як сповивати, одягати, купати і гартувати дитини? Які приналежності використовувати для догляду та гігієни за новонародженим? Ці та багато інших питань, пов'язані з першими днями життя малюка, будуть розглянуті на зустрічі.

Курс «Виховання з пелюшок» (1 заняття)

Особливості психологічного та фізичного розвитку дитини від 1 до 12 місяців. Вправи, масаж, гімнастика, розвиваючі прийоми для дітей. Ігри та іграшки для малюків: у що і як грати. Фахівці коротко висвітлять періоди розвитку малюка до 3 років і розглянуть основні питання виховання, дисципліни, контакту і взаєморозуміння.

Курс "Пологи очима лікаря" (1 заняття)

Лікар акушер-гінеколог описує протягом природних пологів в пологовому будинку. Завдання лікаря, його спілкування з породіллею, очікування;

Перебіг родових періодів в умовах сучасного пологового будинку; Медичне втручання - коли необхідно і як застосовується: стимуляція, анестезія, варіант кесаревого розтину. Лікар відповідає на всі питання майбутніх мам.

Курс «Саморегуляція в пологах» (5-10 зустрічей)

Заняття включають курси дихання і вправи для вагітних, які складаються в отриманні стійких фізіологічних навичок (дихання, розслаблення м'язів і т.д). Всі навички відпрацьовуються індивідуально з кожною майбутньою мамою під контролем досвідченого інструктора і з застосуванням технології БОС. Ці вправи допоможуть сформувати правильну поведінку під час родов.Продолжітельность зустрічі - 45 хвилин.

Курс «Кесарів розтин» (1 заняття) Що таке кесарів розтин? Планове і екстрене КС: показання до операції. Післяопераційний період: стан жінки, потреби і можливості. Особливості грудного вигодовування і післяпологового періоду в разі КС. Вплив операції на дитину при плановому і екстреному КС. Де знаходиться малюк після КС. Зустріч проводить досвідчений практикуючий лікар акушер-гінеколог.

Курс "Спільні пологи". Ми повністю висвітлюємо тему спільних пологів, після чого ви зможете скласти план пологів за участю тата від початку до кінця.

Який ви отримаєте ефект від курсів для вагітних?

Під час вагітності:

зниження тривоги і страху перед пологами



поліпшення сну і загального самопочуття



формування правильного психологічного настрою для народження здорового малюка

У пологах:

Зменшення больових відчуттів під час сутичок і потуг



Зниження тривалості пологів



Профілактика родового травматизму матері і дитини



Профілактика кисневої недостатності (гіпоксії) плода



Зменшення медикаментозного навантаження

Ми чекаємо Вас на відмінних курсах для вагітних в Чернівцях. Для вашої зручності працює кілька майданчиків, і різний розклад зустрічей.



Зателефонуйте нам!

+38 050 505-66-66

Платиновая Буковина, Черновцы

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